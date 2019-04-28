2.620 مليون دينار أردني أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) كما في نهاية الربع الأول للعام 2019

الاصلاح نيوز-

صادق مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) على البيانات المالية للفترة المنتهية كما في 31/3/2019 وذلك في اجتماعه الثاني لسنة 2019 يوم 25/04/2019، برئاسة ناصر اللوزي رئيس المجلس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن نتائج أعمال الشركة في نهاية الربع الأول من العام 2019 انسجمت مع التوقعات ، حيث بلغ ربح الاكتتاب 2.98 مليون دينار أردني فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة حوالي 2.620 مليون دينار و بنسبة نمو بلغت 77% عن عام 2018 فيما بلغ صافي ربح الفترة بعد الضريبة 1.974 مليون دينار أردني.

كما أضاف الدكتور الوزني أن الأقساط المكتتبة بلغت 29.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 29.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 2.4%، في حين بلغت التعويضات المدفوعة 16.0 مليون دينار مقارنة مع 21.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 26% مما انعكس ايجابيا ً على النتائج الفنية للشركة. كما استطاعت الشركة تخفيض نسبة المصاريف الإدارية و العمومية إلى صافي الأقساط المكتسبة من 28% كما في 31/3/2018 إلى 23% كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 مما ساهم أيضاً في تخفيض نسبة الخسارة المجمعة من 91% إلى 79% لنفس الفترات المذكورة.

من جهة أخرى استطاعت الشركة تعزيز ودائعها البنكية بما مجموعه 1.6 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من السنة ليصل مجموع الودائع البنكية إلى 46.1 مليون دينار أردني تمثل 44% من مجموع أصول الشركة و يعزز من هامش ملاءتها.

كما و تستمر الشركة في تطوير خدماتها ومنتجاتها التأمينية والاستثمار في الوسائل التكنولوجية وتطوير القدرات الفنية للعاملين لتحسين مؤشرات الايرادات والربحية خدمة لعملاء الشركة ومساهميها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الشرق العربي للتأمين عضو في مجموعة الخليج للتأمين المتواجدة في عدة دول عربية وإقليمية، هذا وقد حافظت الشركة على تصنيفها للعام 2018 مع وكالة التصنيف العالمية A.M Best حيث بلغت قوة الملاءة المالية للشركة درجة B++ وبلغ تصنيفها الائتماني bbb خلال العام 2018.