gig | الشرق العربي للتأمين تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018

الاصلاح نيوز-

عقدت شركة gig | الشرق العربي للتأمين اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018 بتاريخ 25/04/2019 وذلك في مقر الإدارة الرئيسي في جبل عمان، من أجل النظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ومناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي والرئيس التنفيذي الدكتور علي الوزني وممثل عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الستة وعدد من المساهمين يمثلون 19,486,425 من مجموع أسهم الشركة بالأصالة والوكالة من أصل 21,438,252 سهماً أي ما نسبته 90.89% من أسهم رأس المال.

وقد صرح السيد ناصر اللوزي أن الأرباح السنوية بلغت 3.213 مليون دينار خلال العام السابق 2018، كما بلغت الأقساط المكتتبة 85.2 مليون دينار أردني و بلغ مجموع الموجودات 100.1 مليون دينار أردني ، أما الودائع لدى البنوك فقد وصلت إلى47 مليون دينار مقابل 42.7 مليون دينار للعام 2017 ، وقد بلغ مجموع المخصّصات الفنية 34.5 مليون دينار مقارنة مع 36.9 مليون دينار في العام 2017.

وقد أضاف رئيس المجلس أن مسيرة gig| الشرق العربي للتأمين وإستراتيجياتنا ترتكز على تمييز عملائنا عن غيرهم وذلك بتقديمنا الخدمات التأمينية المتكاملة الهادفة لرعاية مصالحهم. أن خطوات الشركة نحو المستقبل تدعمها وحدة مجموعة الخليج للتأمين المتكاملة من الخبرات والكفاءات التي تقوم على أساس متين لاستغلال كافة السبل المتاحة التي من شأنها تحسين الخدمات ورعاية الأفراد بشكل خاص ودعم الإقتصاد الكلي على وجه العموم.