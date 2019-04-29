بدء تتبع المركبات حكومية.. في هذا التاريخ

الاصلاح نيوز-

يبدأ ائتلاف شركات في حزيران المقبل، بتثبيت أجهزة تتبع إلكترونية، على 8.5 آلاف مركبة حكومية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التتبع الإلكتروني، وفق مصدر رسمي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الحكومة، أحالت المرحلة الثانية، من مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات، إلى ائتلاف شركات، لبدء تركيب الأجهزة على السيارات الحكومية.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، تركيب أجهزة تتبع، على 8500 مركبة حكومية، منها 1600 على مركبات أمانة عمّان، و6700 على بقية آليات المؤسسات الرسمية، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر، أن الحكومة، وقّعت أمر شراء أجهزة تتبع، خلال الأسبوع الحالي، وستعلن عن البدء بالمرحلة الثانية من المشروع، بشكل رسمي، مطلع أيار المقبل.

وبيّن أن أوّل دفعة من أجهزة التتبع، البالغة 2500 جهازا، تصل إلى الأردن منتصف حزيران المقبل، قبل الشروع في تركيبها على السيارات.

وتوقع المصدر، تثبيت 60 جهازا يوميا، خلال فترة تنفيذ العطاء، التي تمتد إلى 12 شهرا.

وبذلك تخضع كافة المركبات الحكومية، البالغ عددها 13.5 ألف مركبة، لنظام التتبع الإلكتروني.

وكانت الحكومة، ثبّتت أجهزة تتبع، على 5 آلاف مركبة، في سنوات سابقة.