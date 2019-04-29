الموافقة على صرف 60 مليونا للمقاولين

الاصلاح نيوز-

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تفويض وزيري المالية والأشغال العامة والإسكان باستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة حوالي 60 مليون دينار من خلال الترتيبات المالية اللازمة مع البنوك المحلية.

وتجري وزارة المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتسوية المبالغ المستحقة للمستودعات والمراكز الطبية المتعلقة بأثمان الأدوية والمعالجات الطبية البالغة حوالي 180 مليون دينار.

وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، أوعز وزير المالية لدائرة ضريبة الدخل بصرف كامل الرديات الضريبية المستحقة للمواطنين والشركات البالغة حوالي 40 مليون دينار بالإضافة إلى استكمال إجراءات صرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين والمقدرة بحوالي 140 مليون دينار.