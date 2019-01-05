اكتشاف مضاد حيوي يقضي على الخلايا السرطانية

الاصلاح نيوز-

بشرى جديدة لمرضى السرطان، كشف عنها العلماء خلال الأيام الماضية، حيث أعلنوا عن أول مضاد حيوي ضد السرطان لديه قدرة على إتلاف الحمض النووي للبكتيريا والخلايا السرطانية.

المضاد الحيوي الجديد ضد السرطان يسمى “كيدارسين”، وابتكره علماء دوليون من جامعتي لنكولن البريطانية وطوكيو اليابانية.

مضاد حيوي للسرطان

“التربة تبقى المصدر الطبيعي لجميع أنواع المضادات الحيوية”.. هكذا عبر العلماء عن اكتشافهم الكبير، مشيرين إلى أن مادة الـ”كيدارسين” ظهرت بصورتها الطبيعية قبل 30 سنة في الهند.

وأكد العلماء أن جميع أنواع المضادات الحيوية ظهرت في أربعينيات القرن الماضي، مؤكدين أن مادة الـ”كيدارسين” أظهرت خصائص قوية مضادة للأورام والبكتيريا.

جيل جديد من المضادات الحيويةوأضاف العلماء: “كيدارسين يعتبر بداية ظهور جيل جديد من المضادات الحيوية في العالم، وتمتلك بنية جزيئية معقدة، وهذا ما دفعنا إلى فك شيفرتها في المختبر، وتمكنا من تحليل تركيبها الجزيئي وفهمه، وهذا ما أتاح لنا ابتكار مضاد حيوي مضاد للسرطان”. أما عن مميزات “كيدارسين”، فقد أكد العلماء أن له نشاطا حيويا عاليا، يجعله قادرا على إتلاف الحمض النووي في الخلايا المستهدفة في الكائنات الحية الدقيقة والأورام السرطانية، ويمنع نموها وتطورها مستقبليا.