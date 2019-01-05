ريال مدريد يتوصل لاتفاق شفهي مع نجم توتنهام

الاصلاح نيوز-

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد قطع نصف الطريق نحو التعاقد مع أحد أبرز اللاعبين الذين يضعهم الميرنجي ضمن أولوياته لدعم الفريق للموسم الجديد.

ووفقًا لما أبرزته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن ريال مدريد وصل إلى اتفاق شفهي مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، مشيرة إلى أنه حصل على موافقته لارتداء قميص الميرنجي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد بدأ بالتوازي مفاوضاته مع توتنهام، لإقناع إدارة السبيرز بالتخلي عن خدمات إريكسن في الصيف المقبل.

وأوضحت أن عدم موافقة إريكسن على تجديد عقده مع توتنهام الذي سينتهي في صيف 2022، سيجبر السبيرز على ترك اللاعب، لينتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بدلًا من رحيله مجانًا في الموسم المقبل.

وأغرى مسؤولو ريال مدريد اللاعب براتب يزيد على ما يحصل عليه حاليًا في توتنهام، والذي يبلغ 4 ملايين يورو فقط.