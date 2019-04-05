ما هو سر صورة محمد رمضان والنجم الأمريكي فان دام؟

الاصلاح نيوز-

نشر الممثل المصري محمد رمضان عبر حسابه على انستغرام صورة تجمعه بالممثل العالم فان دام، الخميس.

وظهر رمضان وهو يقف إلى جانب فان دام مرتديا ملابس “رعاة الأبقار” ويحمل مسدسا في يده، فيما ظهر فان دام وهو يرتدي معطفا ثقيلا.

وعلق رمضان على الصورة بالقول: “هل أنتم مستعدون؟”

ولم يفصح النجم المصري عن أي معلومات إضافية، رغبة في تشويق جمهوره بهذا المشروع الجديد الذي يجمعه بفان دام.

ويستعد النجم الشاب الآن لعرض مسلسله الجديد “زلزال” خلال شهر رمضان، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.