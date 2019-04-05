خطوات بسيطة لضبط الإنفاق في رمضان

الاصلاح نيوز-

مع اقتراب شهر رمضان، بدأ القلق يتسلل إلى الأسر والتفكير يتركز حول كيفية إدارة الميزانية بالشكل الأمثل لتوزيع النفقات طيلة الشهر الفضيل، في الوقت الذي يحاول فيه أرباب الأسر زيادة دخلهم أو توفير دخل إضافي للإيفاء بالتزاماتهم خلال الشهر.

وتعاني المجتمعات العربية في الوقت الحاضر من ضيق الحال وانهيار اقتصاد بلادها جراء الاضطرابات في دول ذات موارد نفطية وبحرية وحتى طبيعية مثل ليبيا والعراق وسوريا وغيرها من الدول المجاورة التي بانهيارها يتأثر اقتصاد الوطن العربي حتى أنه يطال الاقتصاد العالمي.

وقدم مستشارون عالميون في إدارة الميزانية وخاصة بالاقتصاد المنزلي نصائح أبرزها أن تحدد يوما لشراء كل المستلزمات، وأن تستخدم النقود بدلا من بطاقة الصراف على أن يكون مبلغا محددا على حجم قائمة مشتريات يتم تسجيلها مسبقا.

ومن أفضل الأساليب البحث عن العروض في الشراء مع أخذ الحذر من أن تستغل في العروض بشراء ما لا تحتاجه، ويفضل أن لا تذهب للشراء وأنت صائم لأنك ستقوم بشراء كل شيء تأتي عينك عليه، ومع أن هذه الخطوات بسيطة إلا أنها ستُعدل حجم إنفاقك بشكل كبير لو اتبعتها.