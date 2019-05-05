سلاح الجو يتدخل لمكافحة الجراد بالطفيلة

الاصلاح نيوز-

تبدأ، صباح الاثنين، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، بمكافحة سرب جراد، دخل إلى محافظة الطفيلة، جنوبي الأردن.

وصرح ابراهيم الشحاحده، وزير الزراعة ووزير البيئة انه تم القضاء على السرب الاول من الجراد الصحراوي في منطقة مناوخ الذي تواجد على مساحة تسعة كيلو متر مربع في معان.

واشار الشحاحدة الى انه نتيجة حركة الرياح الجنوبية تم دخول سرب اخر من الجراد الصحراوي الى الاراضي الاردنية حيث تم متابعة اتجاه طيرانه من قبل فرق الاستكشاف وتحديد احداثيات مكان تواجده في محافظة الطفيلة منطقة ضانا (البرة) وسيتم مكافحته في الساعة الخامسة، من صباح الاثنين، باستخدام طائرة سلاح الجو وعشرة فرق من وزارة الزراعة للقضاء التام على سرب الجراد.

واكد الشحاحدة على عدم دخول اية اسراب جديدة باتجاه الحدود الاردنية وعملية المراقبة مستمرة على مدار الساعة من قبل كوادر وزارة الزراعة.