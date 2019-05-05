13 بنكا تعلن تأجيل أقساطها

الاصلاح نيوز-

أعلن 13 بنكا من البنوك العاملة في المملكة تأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين من الأفراد عن شهر أيار الحالي.

وجاء قرار البنوك استجابة لطلب الحكومة التخفيف عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وقالت باقي البنوك التي تسمح أنظمتها الإلكترونية بتأجيل القسط، إنها تدرس تنفيذ تأجيل القسط للشهر الحالي وستعلن ذلك في حينه.

وشملت البنوك التي أعلنت عن تأجيل الأقساط الشهرية، بنك المال (كابيتال بنك)، والبنك الاستثماري (انفيست بنك)، وبنك الاستثماري العربي الأردني، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك التجاري الأردني، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك القاهرة عمان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، والبنك العربي، وبنك الأردن، وبنك صفوة الإسلامي.

كما أعلنت 3 بنوك عن نيتها دراسة قرار تأجيل الأقساط من عدمه، وهي بنك الرافدين، وبنك الأسكان، ومصرف الراجحي.

فيما أعلنت باقي البنوك ومعظمها عربية وأجنبية، عدم نيتها تأجيل الأقساط، لأسباب تقنية تتعلق ببرمجيات القروض، وهي سيتي بنك، وبنك سوسيتيه جنرال، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك لبنان والمهجر، وبنك عودة، وبنك الكويت الوطني.