ضبط لحوم فاسدة في جرش

الاصلاح نيوز-

اغلقت الدائرة الصحية في بلدية جرش الكبرى محلا، واتلفت كميات من اللحوم والدواجن والألبان والمواد التموينية.

كما حررت اخطارات ومخالفات لعدد من المحلات التجارية لمخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة.

وبين رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة الذي رافق الدائرة الصحية في جولتها التفقدية على الاسواق والمولات في جرش: إن البلدية تلقت عددا من الملاحظات عن وجود مخالفات

صحية في بعض المحلات، ما استدعى تنفيذ جولة للتأكد من التزام المحلات بالشروط الصحية في سوق جرش.

واكد ان الجولات مستمرة خلال الشهر الفضيل، داعيا المواطنين الى عدم شراء الاطعمة والمواد التموينية والعصائر الا بعد التأكد من صلاحيتها.