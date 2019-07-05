لجنة اتحاد الكرة الطبية تتخذ توصيات عدة

الاصلاح نيوز-

اتخذت اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم، عدداً من التوصيات، منها تسجيل جميع المعالجين في الدرجتين (المحترفين والاولى) من الفريق الاول والفئات العمرية في مبادرة قصي للموسم المقبل، قبل تسجيله في كشوفات الاندية، مع ايقاع غرامة مالية عن كل مباراة لا يتواجد فيها المعالج المرخص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة الدكتور يحيا المحارمة، وشهد ايضا متابعة اصابة حارس مرمى المنتخب الأولمبي عبدالله الفاخوري وإرساله للعلاج في مركز اسبيتار في قطر، كما تقرر اقامة ورشة طبية لمدربي مراكز سمو الامير علي للواعدين والواعدات، من الاتحاد الاردني للطب الرياضي.

كما تقرر اجراء تصوير (صدا القلبECHO ) كجزء من الفحص الطبي الاساسي للاعبي الاندية قبل بداية كل موسم.

بترا