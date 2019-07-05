الأمير الحسن يهنئ بانجازات اتحاد الكراتيه

الاصلاح نيوز-

هنأ الامير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى لرياضات ألعاب الدفاع عن النفس، الاتحاد الأردني للكراتيه، بالنتائج الجيدة التي حققتها المنتخبات الوطنية في بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين في ليماسول بقبرص خلال الايام الماضية.

وحصل المنتخب في هذه البطولة على المركز الثاني بالمجموع العام من اصل 59 دولة مشاركة، بعد إحرازه 9 ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية، عن طريق اللاعبين سعيد النجار وزن -52 كغم فئة الناشئين، عفيف غيث وزن -55 كغم فئة الشباب، عبدالله حماد وزن -61 كغم فئة الشباب، وميداليتان فضيتان أحرزها حسن مصاروة وزن -68 كغم فئة الشباب، ومحمد الجعفري وزن -70 كغم فئة الناشئين، واربع ميداليات برونزية، من خلال اللاعبين عمر شقرة وزن -55 كغم فئة الشباب، ويزن الوهر وزن -76 كغم فئة الشباب، وزكي أبو قاعود وزن +70 كغم فئة الناشئين، وإبراهيم شمعون وزن +70 كغم فئة الناشئين.

وتمنى سموه في برقية ارسلها اليوم الثلاثاء لاتحاد الكراتيه، للمنتخبات مزيدا من التقدم والنجاح في البطولات المقبلة.

بترا