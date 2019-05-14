جابر: الأردن خال من الأدوية المزورة

الاصلاح نيوز-

أكد وزير الصحة، سعد جابر استمرار اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة ملف الأدوية بعملها، مشيراً الى ضرورة إعطاء وقت وفرصة أكثر للجنة ليتسنى لها الخروج بتوصيات وحلول تراعي مصلحة المواطنين بتخفيض سعر الدواء في السوق الاردني علما بان المدة المحددة لإعلان نتائج الدراسة ستكون بعد عيد الفطر، منوها بالوقت ذاته إلى خلو الأردن من الأدوية المزورة.

وقال خلال اجتماع نيابي، الثلاثاء، “ما يهمنا جداً ان تنخفض أسعار الادوية على المواطنين ونحن ندعم وجود اللجنة المشكلة للخروج بتوصيات تسهم في ذلك”، مضيفا ان الدواء الأردني يشكل ركيزة للاقتصاد الأردني وقد وصل الى 50 دولة في العالم.

وفيما أكد جابر ان استقرار سوق الدواء ضروري جدا كونه داعماً للاقتصاد الوطني وبالتالي يجب اخذ ذلك بعين الاعتبار، أوضح أن الأردن خال من الادوية المزورة بفضل الجهود التي تقوم بها الوزارة و”الغذاء والدواء” عبر الرقابة المكثفة.

واقر جابر بأن هناك تفاوتاً في أسعار بيع الشركات للأدوية، عازياً ذلك لتصنيفات معينة لدى الشركات الأجنبية إذ يباع دواء معين لدولة بسعر ما ولدولة أخرى بسعر آخر قد يكون أقل أو أكثر، معتبراً ذلك “غير مبرر”.