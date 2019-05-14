صرف الدعم لـ1.2 مليون أسرة

الاصلاح نيوز-

اطلع وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية خلال زيارته الثلاثاء، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أهم إنجازات الدائرة في مختلف المجالات والإجراءات التي تمت للتسريع بصرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين، وكذلك الرديات للمكلفين من الشركات والأفراد والموظفين والمستخدمين.

وأعلن كناكرية خلال زيارته التفقدية عن إيصال الدعم النقدي لنحو 2ر1 مليون أسرة، عدد أفرادها نحو 5 ملايين مواطن، وعن قيام الدائرة بصرف 26 ألف ردية لمكلفي ضريبتي الدخل والمبيعات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 38 مليون دينار.

وعرض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، لمحاور خطة الدائرة في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وإعادة هيكلة ملفات مديريتي كبار المكلفين وتطوير إجراءات العمل في مديريتي مكافحة التهرب الضريبي، ومشروعات الدائرة في مجال نظام الحوسبة والفوترة الوطني وإنشاء معهد تدريب ضريبي.

وجال الوزير على مديرية الشؤون المالية، واطلع على الاجراءات العملية لصرف الرديات، وخدمة المكان الواحد التي يتم من خلالها تقديم الخدمات لجميع المراجعين للدائرة دون الحاجة للتنقل بين المديريات والمكاتب، وكذلك قاعة استقبال الاعتراضات على الدعم النقدي.

وأوعز الوزير بمواصلة تقديم الخدمة المميزة للمواطنين والمكلفين، وإبراز الصورة الايجابية للدائرة وللعاملين فيها، وتعزيز المسؤولية للوصول إلى تحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها، بما فيها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بين المكلفين.