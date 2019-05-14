نافذة للتواصل مع طلبة التوجيهي

الاصلاح نيوز-

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني عن اطلاق نافذة على المسؤول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وبين الدكتور المعاني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه سيتم التواصل من خلال النافذة مع مسؤولي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي المعنيتين بطلبة الثانوية العامة والقبول بالجامعات الأردنية.

واشار الى انه سيتم التواصل من خلال هذه النافذة مع مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور نواف العجارمة ورئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية وضحة موسى في وزارة التربية والتعليم ومديرة وحدة التنسيق الموحد خولة عوض في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واوضح المعاني أن هذا التواصل سيكون لمدة ساعتين في أيام 19، 21 ، 23 من الشهر الحالي منذ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة والنصف من خلال استخدام خاصية البث المباشر على صفحة الوزارة الرسمية.

واكد ان هذه النافذة ستوفر للطلبة وذويهم التواصل المباشر مع هؤلاء المسؤولين للاجابة عن كل تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالثانوية العامة ومعادلة الشهادات للطلبة ممن يحملون شهادات ثانوية اجنبية والقبول في الجامعات الأردنية.