الأمانة ركبت 90 مظلة وموقف بعمّان

الاصلاح نيوز-

تواصل أمانة عمان الكبرى العمل على استكمال متطلبات تشغيل حافلاتها الجديدة التي ستدخل الخدمة الشهر المقبل .

وقامت أجهزة الأمانة المعنية بتركيب ما يزيد عن 90 مظلة وموقف من أصل 280 سيتم تركيبها خلال العامين الحالي والمقبل .

وقال مدير دائرة عمليات النقل العام المهندس خالد ابو عليم أن مواقف النقل العام ومظلات انتظار الركاب من المرافق التي يجب تأثيثها ضمن منظومة تطوير النقل العام ، ويراعى فيها معايير خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيل الأرصفة والممرات اللازمة لاستخدامهم.

كما تحتوي هذه المواقف على خرائط وشاشات رقمية تبين مواعيد وصول الحافلات وكذلك خطوط الانطلاق والوصول المرتبطة فيها.

كما تم تأمين تلك المواقف بمقاعد ملائمة تسمح للركاب بالانتظار فيها وتزويدها بسلال النفايات .

وتعتبر هذه المظلات جزءاً من مشروع أثاث الطريق الذي تبنته أمانة عمان الكبرى ويضمن وجود مواقف للركاب تحد من موضوع الوقوف العشوائي للحافلات لالتقاط الركاب بحيث يكون توقف الحافلة فقط في تلك المواقف المعروفة مسبقاً .

وبما يضمن وجود ترددات زمنية محددة ومعروفة مسبقاً لمستخدمي وسائط النقل العام.

ويجري العمل حالياً على استكمال أعمال إيصال التيار الكهربائي وخدمات الإنترنت لتلك المواقف لتكون جاهزة خلال الفترة المقبلة .