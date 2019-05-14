ضبط 23 متسولا بالزرقاء في رمضان

الاصلاح نيوز-

ضبطت مديرية تنمية الزرقاء منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن 23 متسولا.

وبين مدير المديرية رائد الكفاوين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان فرق المديرية كثفت حملاتها لضبط المتسولين الذي تتعدد وسائل ممارستهم لاستدرار عواطف ومشاعر المواطنين خلال هذا الشهر المبارك، وضبطت 23 متسولا من بينهم عشرة أطفال.

ودعا المواطنين الى تحكيم العقل وعدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين، وان صندوق المعونة الوطنية يخصص رواتب شهرية للأسر والأيتام والمحتاجين.

وأشار الى ان المديرية وزعت 1688 بطاقة شراء (كوبونات) بقيمة 100 دينار على الأسر العفيفة والأرامل والأيتام، في الزرقاء.