الاردن يدين هجوم أرامكو

الاصلاح نيوز-

دان الاردن عبر وزارة خارجيته الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرتين من دون طيار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن المملكة تدين هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها.

وشدد القضاة على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وشدد القضاة على أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد. وأكد تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم حماية أمنهم واستقرارهم.

وكانت السعودية اعلنت الثلاثاء استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض.

وبينت السلطات السعودية انه تم الهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

وصرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

واضاف المصدر : وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات.

من جهته وصف وزير الطاقة السعودي الخاثة بالعمل الإرهابي ، متهما الحوثيين بالمسؤولية عنها.

واكد الوزير استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

ونقلت وكالة واس الرسمية عن الوزير خالد بن عبد العزيز الفالح قوله أنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات “درون ” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.