حماد يدعو لحماية قدسية التوجيهي

الاصلاح نيوز-

ناقش وزيرا الداخلية سلامة حماد والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أبرز الاجراءات الادارية والفنية والامنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح امتحانات الثانوية العامة ” التوجيهي” للعام الحالي .

جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الاحد في مبنى وزارة الداخلية ضم مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والمدير العام لقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة والامينين العامين لوزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان والتربية والتعليم سامي السلايطة وعدد من محافظي الوزارة والمعنيين .

وقال وزير الداخلية ان الاجتماع ليسعى الى وضع الاسس والشروط اللازمة لتجاوز اية معوقات او مشاكل قد تحصل اثناء تادية الامتحانات ، وتحديد نقاط القوة المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها ونقاط الضعف وتلافيها اضافة الى تشديد الاجراءات الفنية والادارية المتعلقة بسير الامتحان.

واكد حماد ، ان الحفاظ على قدسية امتحان الثانوية العامة وسمعته الطيبة على المستويات المحلية والعربية والدولية هي مسؤولية مجتمعية بالدرجة الاولى وتتطلب وعيا وادراكا عميقا لدور مخرجات الثانوية العامة في صناعة مستقبل الاردن الذي يجب ان يبنى على الكفاءات المؤهلة والكفؤة من الطلبة الذين يجتازوا الامتحان بجدارة وكفاءة واقتدار.

واكد حماد ان وزارة الداخلية وضعت خطة امنية محكمة للحفاظ على سير الامتحانات ومنع حدوث اية مشاكل او معوقات قد تحدث اثناء انعقادها، مبينا ان الحكام الاداريين والاجهزة الامنية المعنية قد اتخذوا جميع الاجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحان ومساعدة الطلبة على التقدم لامتحاناتهم بسهولة ويسر الى جانب مساندة الكوادر المشرفة على اداء الامتحان لتادية واجبهم على اكمل وجه.