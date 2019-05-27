عطل فني يؤثر على سرعة الإنترنت بالأردن

الاصلاح نيوز-

اعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأحد عن وجود عطل فني أصاب كيبل فلاج البحري الرئيس التابع لشركةGCX Global Cloud Exchange المزودة لجزء من خدمات الاتصالات الدولية والانترنت للمملكة.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور الى ان الانقطاع الخارج عن السيطرة والذي حصل لهذا الكيبل على بعد 25 كيلو مترا من خليج السويس في البحر الأحمر، أثر جزئياً على سرعة خدمات الانترنت وحركة البيانات المقدمة للمواطنين في المملكة، شأنها كشأن باقي المناطق الإقليمية التي تستخدم كيبل فلاج البحري.

وأضاف الجبور ان الهيئة تتابع مع شركات الاتصالات المعنية ما يتعلق بدراسة استخدام البدائل المتوفرة للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بشكل معتاد، مشيراً الى احتمالية حدوث بعض الازدحامات في بعض الاتجاهات نتيجة لهذا العطل الفني. وشدد على حرص الشركات على تقديم الخدمات ومواجهة الحالات الاستثنائية الطارئة والمحافظة على مصالح المواطنين، مشيرا الى ان الهيئة تتابع عن كثب مع شركات الاتصالات المعنية أعمال الاصلاح والصيانة، إلا انه لم يتم تحديد موعد إعادة الخدمة الى مستواها الطبيعي.