الحرارة أعلى من معدلاتها نهار الإثنين

الاصلاح نيوز-

تبقى درجات الحرارة، نهار الاثنين، أعلى من معدلاتها في هذا الوقت من العام بقليل، بحيث تكون الأجواء معتدلة عموماً فوق المناطق الجبلية، وحارة بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، حسب موقع “طقس العرب”.

وفيما تكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أما ليلا، فتستمر الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” استمرار درجات الحرارة نهار غد، أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، بحيث يطرأ عليها ارتفاع قليل مقارنة بالفترة الماضية.

وتكون الأجواء حارة عموماً في معظم المناطق، في حين تكون معتدلة في المناطق الجبلية، مقارنة بالأيام السابقة، ويكون الطقس حاراً على نحو لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع ساعات بعد العصر، بينما تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.