المستشفيات الخاصة: ليبيا حولت 110 ملايين دولار للأردن ولم تصرف

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية فوزي حموري أن الحكومة الليبية حولت 110 ملايين دولار من حساب المستشفيات الخاصة، الى حسابها في الأردن، إلا انها لم تصرف لمستحقيها بعد.

وقال حموري في تصريح صحفي إن المبلغ حول الى حساب الحكومة الليبية في الأردن منذ نحو ثلاثة اسابيع، وحضرت لجنة من حكومة الوفاق الوطني الليبية الى الاردن، وانهت تدقيق حسابات المستشفيات، وغادرت المملكة قبل نحو اسبوع.

واضاف ان ما يعيق صرف المبالغ لمستحقيها الان هو عدم وجود امر صرف من حكومة الوفاق الليبية.

وقال رئيس هيئة المديرين/ مدير عام مستشفى الإسراء الدكتور نائل مصالحة، إن الحكومة الليبية صرفت 24 مليون دولار لصالح مركز الحسين للسرطان فقط، ولم تصرف اي دينار لاي مستشفى اخر.

الدكتور حموري اشار الى ان مبلغ 110 ملايين دولار هو نصف المبلغ المترتب على الحكومة الليبية جراء علاج المواطنين الليبين في الاردن، منذ عام 2012 وحتى عام 2018، والذي بلغ 220 مليون دولار لصالح 32 مستشفى خاص.

وبين أن خلال زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الى عمّان، وقعت اتفاقية مع المستشفيات الخاصة على ان يتم تسديد المبلغ كاملا في نيسان 2019، الا ان الحكومة الليبية لم تصرف دينارا واحدا بعد.

وطالب حموري الحكومة الأردنية والرئيس عمر الرزاز بالضغط على الحكومة الليبية للاسراع بصرف المبالغ، مشيرا الى ان قطاع المستشفيات الخاصة في الاردن يعاني بسبب تراكم الديون.