الملك سلمان يوجه دعوة رسمية لأمير قطر لحضور القمة الطارئة

الاصلاح نيوز-

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة رسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئة المزمع انعقادها في مكة المكرمة في الفترة من 30 حزيران المقبل

وبحسب وكالة الانباء القطرية، فقد تلقى، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري.

وأضافت الوكالة القطرية أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم الرسالة خلال استقباله، اليوم الاحد، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني