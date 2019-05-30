قرعة لاختيار 600 حاج

الاصلاح نيوز-

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الأربعاء قرعة الحج لاستكمال نحو 600 فرصة حج لتعويض استنكاف هذا العدد من المتقدمين الذين لم يقوموا باستلام تصاريحهم أو التسجيل خلال الفترة المحددة.

وأقيمت القرعة في قاعة المؤتمرات بمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول في العبدلي، بحضور مندوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش.

وانحصرت القرعة بمواليد عام 1949 ممن سجلوا تسجيلا أوليا للحج، وانطبقت عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها في دائرة الحج والعمرة التابعة للوزارة.

كما جرى اختيار 100 مدخر من مدخري صندوق الحج ممن حققوا أسس وشروط الصندوق، وقاموا بالتسجيل للحج تسجيلاً أوليا، قبل تاريخ الأول من آذار 2016.

يشار إلى أن الوزارة أنهت جميع تحضيراتها لموسم الحج الحالي الموافق 1440 هـ/ 2019 م، كما ستطلق حملة توعية للحجاج ومختلف البعثات المرافقة لأداء مناسك فريضة الحج.