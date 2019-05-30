الاردن : الاعدام لوافد قتل زوج عشيقته

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى بالاعدام شنقا حتى الموت لعامل وافد قتل زوج عشيقته الاردني الجنسية بالاتفاق معها ، فيما قضت بوضع المتهمة بالاشغال المؤقتة مدة ١٥ عاما بتهمة التدخل بالقتل العمد.

وفي تفاصيل الجريمة ، تعرف المتهم المصري الجنسية على المتهمة السورية المتزوجة من اردني ونشبت بينهما علاقة غرامية واتفقا على التخلص من زوجها ليتسنى لهما الزواج.

وطلب المتهم من المغدور مقابلته لامر هام وعندما حضر الزوج ركب المتهم معه بسيارته ، قبل ان يطلق عليه رصاصة في رأسه من مسدس بحوزته اردته قتيلا على الفور.

واكتشف امر الجريمة ، بعد الاطلاع على مراسلات على هاتف الزوجة بينها وبين عشقيها الجاني، قبل ان يعترفا بالجريمة.

يذكر ان الحكم قابل للتمييز.