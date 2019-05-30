الخصاونة: 100 وظيفة بالسياحة في إربد

الاصلاح نيوز-

تنفذ وزارة السياحة وبدعم من مجلس محافظة إربد، خلال الأسابيع القادمة، مشروع يهدف إلى تشغيل وتدريب خريجي كليات السياحة والفندقة؛ لتمكينهم من الحصول على الخبرة العملية في تخصصاتهم من خلال المنشئات السياحية في المحافظة.

وأكد الناطق باسم مجلس محافظة إربد بلال الخصاونة، على أن المشروع يهدف الى تشغيل وتدريب حوالي ١٠٠ خريج من المحافظة براتب شهري يبلغ 220 دينار و 50 دينار ضمان اجتماعي. مشيرا إلى أن مدة التدريب سنة واحدة.

وكشف الخصاونة في تصريح صحفي، أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 167 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة.

وقال ، إن المشروع يخصص لتشغيل وتدريب خريجي كليات السياحة والفندقة من أبناء ألوية بني عبيد والوسطية وقصبة اربد.

ونوه الخصاونة إلى أن مجلس المحافظة يتكفل بالرواتب والضمان لمدة ستة أشهر بشرط ان يتحمل صاحب المنشأة الستة اشهر الأخرى.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار مجابهة البطالة التي باتت ترهق كاهل الشباب الاردني.