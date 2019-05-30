الزرقاء: إغلاق 8 مؤسسات غذائية وإنذار 569 أخرى خلال رمضان

الاصلاح نيوز-

أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء ثماني مؤسسات غذائية متنوعة وأنذرت 569 أخرى منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

وبين مدير فرع المؤسسة في الزرقاء الدكتور هادي الخيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المؤسسة كثفت زياراتها الرقابية والتفتيشية على المولات والمطاعم ومحلات تصنيع العصائر والحلويات ومحلات المواد الغذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وبلغ مجموع الزيارات التي نفذتها 822 زيارة.

واضاف ان كوادر المؤسسة بالزرقاء أتلفت 1345 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة و4196 لترا من العصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري، وأوقفت 23 مؤسسة غذائية بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية، وتحويل مالكي 13 مؤسسة الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب مخالفتهم للمعايير الصحية.

ولفت الى ان المؤسسة منحت 67 محلا تصاريح لتصنيع العصائر، و53 محلا تصاريح لتصنيع القطايف.