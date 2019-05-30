ولي العهد عن الملك: أراه كل يوم يَكِدّ ويعمل دون كلل لأجل وطن نذر نفسه لخدمته

الاصلاح نيوز-

نشر ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله، الخميس، صورة جمعته بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عبر موقع تبادل الصور انستغرام.

وعلق ولي العهد على الصورة، “قلما يفعل والدي شيئاً لنفسه… على مر السنوات كان لي شرف القرب منه، أسترق النظر الى حياة تكللّها انسانيته. أراه كل يوم يَكِدّ ويعمل دون كلل لأجل وطن نذر نفسه لخدمته. خيّرٌ بالفطرة… يفعل ما بوسعه بمهجة أب وحنكة ملك”.

واضاف ولي العهد، “تعلمت منه بأن المرء لم يعش حقاً ان لم يعش لغيره. هكذا يسعى والدي لإرضاء الله وضميره، في حياة سخرها للخير وللغير، بنية صافية وقلب صادق”.

وتابع، “والدي… سيدنا… هو ملهمي الأول والأعظم”.