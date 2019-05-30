تنسيب بتجديد جوازات سفر المقدسيين دون الحضور للمملكة

الاصلاح نيوز-

نسبت وزارة الداخلية الى رئاسة الوزراء بالموافقة على توقيع اتفاقية بين دائرة الاحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الاردني لنقل معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين من الضفة الغربية دون حضورهم شخصيا مقابل اجر رمزي يدفع للشركة.

وجاء التنسيب تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كافة التسهيلات للمقدسيين دعما لصمودهم وتخفيفا من معاناتهم والاعباء المالية المترتبة عليهم.

وتتضمن الاتفاقية، الابقاء على الآلية المعمول بها حال الحضور الشخصي وجديد الجوازات من خلال دائرة الاحوال المدنية.