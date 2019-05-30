العمل تدعو المسجلين بخدمة وطن اجراء الفحص الطبي

الاصلاح نيوز-

دعت وزارة العمل اليوم الخميس، في بيان لها جميع المتقدمين والمسجلين لبرنامج خدمة وطن من “الذكور” ضرورة مراجعة أقرب مديرية صحة في المحافظة/اللواء يتوفر بها لجان طبيه لإجراء الفحص الطبي المقرر لاستكمال اجراءات القبول, وحسب بطاقة الاحوال المدنية الصادرة من نفس المحافظة.

وبين البيان أن وزارة العمل قد أرسلت قوائم بأسماء جميع من تقدم للإلتحاق في البرنامج لوزارة الصحة لغايات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة, وأنها ستتسلم قوائم بأسماء من إجتازو الفحص الطبي من قبل وزارة الصحه .

واضاف البيان ان وزارة العمل ستقوم بعد ذلك بادراج القائمة النهائية لأسماء من إنطبقت عليهم شروط الإلتحاق كافة, عبرالموقع الإلكتروني لخدمة وطن، ونشر كافة التفصيلات المتعلقة بأسماء ومواقع التدريب العسكري ومعاهد التدريب المهني التي سيلتحقون بها ومواعيد الإلتحاق , تمهيداً لإشراكهم في البرنامج.

ولفت البيان انه لمزيد من الاستفسارات حول هذا الموضوع, فيمكن التواصل عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك.

ويشار الى ان أن الملتحقين بالبرنامج التدريبي سيتلقون العديد من الحوافز من ضمنها مكافأة شهرية تصل الى 100 دينار، وتأمينهم, وجبات الطعام (خلال مرحل التدريب العسكري فقط) والمواصلات واللباس العسكري, اعطاء الأولوية للخريجين التقدم لبرامج التشغيل التابعة لوزارة العمل, تأمين ضد اصابات العمل طيلة مدة التدريب العسكري والمهني, اعطاء اولوية في التجنيد لأفضل (10) خريجين في كل دفعة, شهادة تدريب من البرنامج وإجازة مزاولة مهنة مجانية مصدقة من مركز الإعتماد وضبط الجودة CAQA, ويعفى من خدمة العلم (للذكور) كل من أنهى متطلبات البرنامج, والتأهيل لدخول سوق العمل مسلح بالكفايات والمهارات المهنية.إضافة إلى إعطاء الأولوية للخرجين للتقدم لبرامج التشغيل التابعة لوزارة العمل, ومنها الإطار الوطني للتمكين والتشغيل.