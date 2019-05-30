حبس شاب هدد صديقة زوجته عبر “واتساب” لرفضها الزواج منه

الاصلاح نيوز–

قرر قاضي صلح جزاء عمان حبس شاب ثلاثة أشهر كان ارسل لصديقة زوجته رسائل عبر تطبيق الواتس اب سب وشتم وتهديد اذا ما اصرت على رفض طلبه بالزواج منها.

وكان المشتكى عليه اختلف مع زوجته قامت على اثره الاخيرة بمغادرة المنزل والذهاب لمنزل صديقتها المشتكية .

حاولت الصديقة حل الخلاف بيهما وبعد أيام نجحت محاولاتها وعادت الزوجة لمنزل زوجها من ثم عاد الخلاف بين الزوجين فقام الزوج بالاتصال بالمشتكية واخذا بعدها يرسل رسائل من هاتفه الخلوي الى هاتف المشتكية عبر تطبيق الواتس اب وطلب منها الزواج الا انها رفضت فقام بارسال تهديد وشتم وتهديد بخطفها وخطف ابنتها ،وعلى اثر ذلك تقدمت بالشكوى.

وأشار قرار المحكمة لنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والتي تنص على ان (يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينارا.

وجرمته المحكمة بجرم الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وجرم التهديد وجرم سب الذات الالهية والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.