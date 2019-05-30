اردني متهم بقتل زوجته في اميركا

الاصلاح نيوز-

القت الاجهزة الامنية في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الاميركية القبض على شاب اردني بتهمة قتل زوجته.

وقالت وسائل اعلام اميركية ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بصدور ازعاج من شقة الشاب الاردني ، وبالتوجه الى الموقع عثر على الزوجة بحالة اغماء ، حيث تم نقلها الى المستفى وفارقت الحياة هناك.

ونقل الزوج الى السجن ، حيث تشير التحقيقات الاولية الى نشوب شجار بين الطرفين.

وكشفت الشرطة عن اسم الزوج وقالت انه (ط . ك) ويبلغ من العمر 36 عاما ، ولكنها لم تكشف عن اسم زوجته ، وذلك بانتظار انتهاء عملية التشريح لتحديد اسباب الوفاة ، وابلاغ اهلها.