البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بشهر رمضان المبارك مع موظفيه

الاصلاح نيوز-

في إطار الإهتمام الذي يوليه البنك العربي الاسلامي الدولي للعلاقات الإجتماعية بين موظفيه وبالبيئة الإجتماعية الداخلية للبنك، وضمن تقليده السنوي للإحتفال بحلول شهر رمضان المبارك ، أقام البنك مأدبة إفطار لكافة موظفيه وذلك بفندق الماريوت – عمان بحضور عطوفة السيد “محمد سعيد” شاهين رئيس مجلس الإدارة وسعادة السيد إياد العسلي المدير العام .

من جانبه أكد السيد إياد العسلي إننا في البنك العربي الاسلامي الدولي نثمن الجهود والتفاني والعمل الدؤوب لموظفينا ونحرص على إغتنام الفرص لالتقاء بالموظفين ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات على مدار العام وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك كونه مناسبة عطره لتوطيد العلاقات الإجتماعية بين الموظفين .

يذكر أن هذه الإحتفالات الرمضانية تتيح فرصة قيمة في هذا الشهر الفضيل لإلتقاء الإدارة التنفيذية بجميع الموظفين حيث تخلق أجواء حميمية أخوية وفرصة للإلتقاء بين الموظفين وزملائهم .