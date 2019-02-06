حفريات تقطع المياه في إربد

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف التزويد المائي وتأثر بعض المناطق وخاصة المنخفضة في حوارة (حي البور- حي الزعر)، في إربد وذلك بسبب كسر محبس مساء اليوم الاحد في حوالي الساعة السابعة والنصف من قبل كوادر بلدية حوارة اثناء القيام باعمال تنظيف وتجريف في الشارع.

واكدت الشركة في بيان لها مساء الأحد ان العمل جار على اصلاح المحبس وسيتم استئناف التزويد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة. وتهيب الشركة بضرورة التنسيق المسبق مع كوادرها قبل القيام باي اعمال في الشوارع وخاصة اثناء ادوار الضخ من اجل تفادي الاضرار بخطوط المياه والشبكات وحرمان المواطنين من المياه وخاصة في فصل الصيف اذ يتعذر التعويض في بعض الحالات.