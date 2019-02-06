الزراعة تتوعد مفتعلي الحرائق

الاصلاح نيوز-

أكد وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة ان الوزارة اعدت خطة مسبقة للحد من الحرائق حيث عملت على انشاء خطوط نار في المناطق الحرجية وتزويد المناطق الحرجية الوعرة باليات اطفاء مختصة بطبيعتها الجغرافية اضافة الى انشاء ابار لتجميع مياه الامطار وتكثيف الجولات من خلال نظام تتبع لمراقبي الحراج.

وشدد الشحاحدة خلال لقائه كوادر مديرية زراعة جرش في محطة حراج ثغرة عصفور اليوم الاحد، بحضور مدير عام الحراج في الوزارة المهندس محمد الشرمان على اتخاذ اقسى العقوبات على من يقوم بافتعال الحرائق في المناطق الحرجية لافتا الى ان غالبية الحرائق في فصل الصيف تكون في الاراضي المملوكة للمواطنين بهدف التخلص من الاعشاب الجافة القريبة من مكان سكنهم وفي كثير من الاحيان لا يتم السيطرة عليها موضحا ان حريق ثغرة عصفور انطلق من أراضٍ مملوكة لاحد المواطنين.

واشار الشحاحدة الى ان الوزارة ستعمل على تحويل محطة حراج عصفور لمركز اطفاء وتغذية للحريق وتزويده بكافة الاليات اللازمة لعملية الاطفاء مبينا ان لدى الوزارة خطة عمل خلال فترة عطلة العيد تتضمن اسناد دوريات من الشرطة البيئية وتكثيف المناوبات.

وثمن الوزير جهود كافة الجهات التي شاركت في عملية اطفاء ثغرة عصفور من كوادر الدفاع المدني وسلاح الجو وقوات الدرك والعاملين في مديرية زراعة جرش وخاصة الاهالي لما كان لهم دور كبير في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

من جهته بين رئيس قسم حماية البيئة إقليم الشمال الرائد رائد الدباس انه سيتم تكثيف دوريات الشرطة البيئية على مدار الساعة خلال فصل الصيف في مناطق جرش وعجلون ونشر طائرات دون طيار (درون) اضافة الى دوريات راجلة باللباس المدني لمنع افتعال الحرائق والاعتداء على الثروة الحرجية.

وكان مدير زراعة جرش المهندس خالد الشوبكي عرض استعداد المديرية والامكانات المتوفرة فيها للحد من الاعتداءات على الثروة الحرجية وخاصة الية التعامل مع الحرائق التي تنشب الى جانب كافة الجهود الرسمية والشعبية.