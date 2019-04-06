الرمثا يلوح باللجوء إلى الفيفا

الاصلاح نيوز-

لوحت إدارة نادي الرمثا باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، بما تمتلكه من إثبات لتجاوزات اتحاد الكرة في مباراة الفريق الأخيرة مع الفيصلي، مؤكدة أن لديها “أشياء في غاية الخطورة لن يقف أمامها الفيفا موقف المتفرج”.

وشدد نادي الرمثا على استنكاره للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة نهائي الكأس.

وقال النادي، في بيان له، إن المباراة “شابها عدم الإنصاف” وغابت عنها الحيادية، مؤكدًا أن الأمر بدأ مع توزيع تذاكر المباراة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة جعل من مقره منفذًا “لبيع التذاكر لجمهور الفيصلي يوم المباراة تحديدًا”.

وأشار إلى أنه ” كان من الأفضل أن تتم عملية البيع بشكل مستقل لكل نادٍ دون تدخل الاتحاد بها، والذي بالنهاية يتحصل على جميع ثمنها”.

وانتقد الرمثا سوء توزيع بطاقات المنصة الرسمية، والفوضى التي حصلت وقت المباراة بسبب “الازدواجية في التوزيع لصالح ضيوف الفيصلي بشكل أكثر من ضيوف الرمثا”.

وتابع: “من هذا المنطلق ستتولى إدارة نادي الرمثا مسؤولية طبع وبيع التذاكر الخاصة بمبارياته البيتية في المواسم المقبلة”.

كما انتقد الرمثا عددًا من الصحفيين الذين حضروا المباراة من المنصة الإعلامية، مشيرًا إلى أنهم تحولوا إلى مشجعين لفريق الفيصلي، بينما أكد البيان أن الإنصاف غاب أيضًا في هذا الجانب، إذ منح الاتحاد عددًا أكبر من تصاريح الحضور لإعلامي الفيصلي، مقارنة بالرمثا.

وتساءل الرمثا عن كيفية دخول الألعاب النارية، مع قبل جمهور الفيصلي، في غياب أي تحرك من الحكام لإيقاف اللعب، ومطالبة المختصين بالتصرف، الأمرالذي أثر على تركيز لاعبيه، كما أشار إلى منع حافلة الرمثا من الدخول إلى الملعب من المكان المخصص لها، وهو الأمر الذي لم يحدث مع الفيصلي، وفق ما جاء بالبيان.

وسجل الرمثا اعتراضه على التحكيم في نهائي الكأس، مؤكدًا تأثيره المباشر على نتيجة المباراة، وأحقيته في الحصول على ركلة جزاء صحيحة، إلى جانب عدم طرد لاعب الفيصلي أنس جبارات.

وقال إن القناة الناقلة للمباراة “تخلت عن الحيادية، وتغافلت عن إظهار حجم جماهيرنا المتواجدة بالمدرجات”، كاشفًا عن قرار إدارة النادي بوضع خيار بيع حقوق البث لفضائيات أخرى تراعي حقوق النادي وجمهوره في الموسم المقبل.

وأكد البيان أن الخروج عن النص كان عنوان المباراة، مردفًا: “الواضح أن المنافسات الكروية ستبقى تدار بالاجتهاد، وبالأهواء، ولا تحكمها الأنظمة واللوائح!”.

وختمت بالتأكيد على أنه أمام تقديرهم واحترامهم للأمير علي بن الحسين، “فإن إدارة النادي سترفع كافة الأحداث بإثباتاتها إلى سموه بصفته رئيس الاتحاد”، بحسب البيان.