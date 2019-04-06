10 اطنان مواد غذائية فاسدة بإربد

الاصلاح نيوز-

ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء/فرع اقليم الشمال اليوم الاثنين، بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بعشرة أطنان.

وبين مدير الفرع الدكتور خالد الروسان أن هذه المواد تعود لإحدى الشركات التي تعمل في مجال المواد الغذائية، وهي من السلع الاساسية والتموينية كالأرز والعدس والسمنة والبهارات والمكسرات وغيرها.

وأشار إلى أنه تم ضبط هذه المواد داخل مستودع يقع ضمن مزرعة خاصة بتربية الدواجن في محافظة اربد، وسيصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة والتحفظ على كامل الكميات الموجودة تمهيدا لإتلافها بالطرق الرسمية.