“فيسبوك” يغلق صفحة لمبادرة تعنى بتوثيق معلومات عن القدس

الاصلاح نيوز-

غلقت إدارة “فيسبوك” صفحة لفريق معلومة مقدسية، والمعنية بنشر أخبار ومعلومات مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وذكر بيان أن الصفحة تعمل منذ (5) سنوات وتضّم أكثر من (160) ألف متابع.

وجاء اغلاق صفحة “معلومة مقدسية” إثر نشرها دعاءً لتحرير المسجد الأقصى، فيما اعتبرته إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انتهاكاً لمعايير الموقع.

وقال بيان المبادرة، إن الفريق ما زال فاعلاً عبر منصات : انستغرام، تويتر، واتس اب، سناب شات، بالإضافة إلى قنواتها عبر “يوتيوب” و”ساوند كلاود”.

ودعاالراغبين للإطلاع على جهود الفريق لأجل التوثيق للمدينة إلى زيارة الموقع الإلكتروني : www.qudsinfo.com .