هكذا تختلف عادات عيد الفطر حول العالم!

الاصلاح نيوز-

تسيطر الأجواء العائلية على عيد الفطر في الاردن والسعودية، إذ يخصّص آخر يوم من الشهر الفضيل لتحضير الحلويات وأنواع الضيافة المختلفة كي تجتمع العائلات أوّل أيّام العيد في المنازل أو في صالات او في المضافات او في منازل شيوخ العشائر، لتنطلق الجموع فيما بعد الى منازل سيدات العائلة لتقديم التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد.

India – الهند

يعود أغلب الهنود إلى مسقط رأسهم ليلة العيد بغية الإحتفال مع أهلهم، ويبدأون بالصلاة ثمّ يعمدون إلى زيارة المقابر ويتبادلون بعدها الهدايا.

Malaysia – ماليزيا

يحرص الماليزيون خلال اليوم الأول من العيد على إرتداء الملابس التقليدية والصلاة، كما يهنئون بعضهم البعض بالمصافحة فقط ثمّ يفتحون بيوتهم حيث تقام الموائد.