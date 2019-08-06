إغلاق تقاطع مرج الحمام لـ18 شهرا

الاصلاح نيوز –

تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، التحويلات المرورية لتقاطع مرج الحمام و الذي ينفذ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة اجمالية (20 ) مليون دولار، مؤكدا للقائمين على المشروع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اهمية الطريق الذي يربط العاصمة عمان بالبحر الميت لما يشهده من كثافة مرورية وتعزيز عناصر السلامة المرورية للتحويلات للتسهيل على السائقين سالكي الطريق.

واشار العموش إلى أنه تم التنسيق مع امانة عمان الكبرى و ادارة السير المركزية لتنفيذ هذه التحويلات المرورية حيث تم الانتهاء من ازالة العوائق، بحيث يغلق الطريق ويُباشر باستخدام التحويلات المرورية بتاريخ 15/6/2019 لإنجاز المشروع المتوقع أن يستمر لـ18 شهرا.

كما تفقد اعمال تنفيذ الحماية لجسور البحر الميت / سويمة / غور حديثة و صيانة المواقع المتضررة حيث بين العموش بان العمل مستمر حسب البرنامج المعد لهذه الغاية من قبل المقاولين المنفذين للمشروع.

وأشار العموش إلى أن نسبة الانجاز بلغت 40% للاعمال الانشائية من حيث الطمم تحت القواعد و ان العمل ينفذ على جميع الجسور بشكل جيد بعد انقضاء فصل الشتاء و الذي ادى الى فيضانات مستمرة في منطقة الجسور و التي ادت الى انجراف معظم طبقات الردم الصخري المنفذة مما تطلب عمل حمايات جدران خرسانية اسفل القواعد لحمايتها واعادة تأهيلها.

وأكد أن الحاجة ملحة لتنفيذ الحمايات للجسور وذلك لمنع تآكل التربة تحت القواعد والوضع الإنشائي لها ولتأمين السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.

و لفت الوزير العموش الى ان الجزء الثالث من العطاء لإعادة تأهيل جسم الطريق بلغت نسبة الانجاز فيه (70 ) % لصيانة الطريق و الاكتاف.