زواتي: ضريبة المحروقات ثابتة لكن السعر متغير

الاصلاح نيوز–

نشرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، توضيحا لقرار الحكومة، تثبيت ضريبة المحروقات.

وأكدت زواتي عبر حسابها على “تويتر”، أن الضريبة المقطوعة ليست إضافية، وإنما جمعت الحكومة جميع الضرائب والرسوم والبدلات تحت بند واحد، وهو الضريبة الخاصة الثابتة.

وأوضحت زواتي، أن الضريبة المقطوعة تعني ثبات قيمتها مهما تغيرت الأسعار العالمية.

بيد أنها أكدت أن ارتفاع الأسعار عالميا سينعكس على السعر المحلي، بالارتفاع أو الانخفاض، لأن السعر المحلي يشمل السعر العالمي واصلا للمستهلك بالإضافة للضريبة التي ستكون ثابتة من الآن فصاعدا.

وأشارت زواتي إلى أنه ستتم مراجعة الأسعار شهريا، كما كان في السابق، تبعا للأسعار العالمية.

وعن سلبيات الضريبة النسبية الملغاة، قالت زواتي إنها كانت تفاقم تقلبات الأسعار العالمية بدلا من الحد منها، والضريبة المقطوعة الجديدة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمزيد من الشفافية ونحو تحرير سوق المشتقات النفطية في الأردن.