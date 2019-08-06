مهرجان جرش يرفض النقد المسيء

الاصلاح نيوز-

قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي: إن إدارة المهرجان تتقبل النقد الموضوعي والايجابي الهادف للارتقاء والنهوض بفعاليات المهرجان في دورته الــ34 للعام الحالي، وليس النقد الذي يبتغي النيل أو الاساءة من منجزات المهرجان الذي يعد مهرجانا ومنجزا وطنيا وعلامة فارقة عربيا ودوليا.

ولفت سماوي في تصريح صحفي اليوم السبت الى انه سيكون مقابل كل مشاركة لفنان عربي مشاركة لفنان اردني، كما ان فعاليات المهرجان ستتضمن ليليتين كاملتين لفنانين اردنيين على المسرح الجنوبي.

وكشف انه تمت مضاعفة موازنة مشاركة الفنانين الأردنيين لدورة المهرجان المقبلة والتي ستنطلق في 18 تموز المقبل، وان مجموع ما سيتم دفعه من مكافآت واجور للفنانين الأردنيين المشاركين في دورة المهرجان المقبلة حوالي 260 الف دينار، فيما مجموع ما سيتلقاه المشاركون في المهرجان من فنانين عرب يبلغ حوالي 265 الف دينار، ما يؤكد اهمية حضور ومشاركة الفنانين الاردنيين بشكل واسع بوصف الفنان الاردني “خطا احمر” لا يجوز تجاوزه في دورات المهرجان.

واوضح ان حوالي 120 الف دينار من المجموع الكلي المرصود للفنانين الاردنيين في هذه الدورة سيدفع لنقابة الفنانين التي ستقوم بدورها برصدها كأجور لمختلف اعضائها المشاركين في دورة المهرجان المقبلة من مختلف التخصصات الفنية علاوة على التجهيزات التقنية والفنية، فيما تم رصد الباقي والبالغ حوالي 140 الف دينار كتعاقد مباشر بين ادارة المهرجان وفنانين اردنيين.

واشار الى مشاركة 25 فرقة شعبية وتراثية اردنية من مختلف محافظات الاردن في دورة المهرجان المقبلة، لافتا الى انه لا يقل عدد اعضاء كل فرقة عن 25 شخصا، ما يؤكد الحضور الواسع لمختلف الفاعليات الفنية في دورة المهرجان المقبلة. وقال: إن اللجنة العليا للمهرجان والتي يترأسها وزير الثقافة الدكتور محمد ابو رمان، ستعقد مؤتمرا صحفيا في 17 من الشهر الحالي في فندق الميلينيوم عمان للإعلان عن برنامج وفعاليات المهرجان بدورته الـ34.