60 ألفا راجعوا مستشفيات الصحة

الاصلاح نيوز-

راجع مستشفيات وزارة الصحة خلال عطلة عيد الفطر السعيد نحو 60 الف مراجع وفقا للناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي.

وقال الازرعي في بيان اليوم السبت ان الارقام الاحصائية الواردة في تقرير مديرية الازمات حول الواقع الصحي خلال عطلة العيد تشير الى حجم العبء الكبير الذي حملته مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية المناوبة والاستمرار بتقديم الخدمات الصحية وفقا لخطة الوزارة المركزية والميدانية التي وضعتها مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات.

واضاف ان وزير الصحة الدكتور سعد جابر اشرف بشكل مباشر على تنفيذ الخطة وتابعها ميدانيا من خلال الجولات المبرمجة والفجائية على المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة والتواصل مع الادارات الصحية للوقوف على سير العمل والاحتياجات فضلا عن الاطمئنان على المرضى على اسرة الشفاء وتلبية احتياجاتهم.

واشار الازرعي الى ان اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات التابعة للوزارة استمرت في استقبال المراجعين وتقديم الخدمة الطبية كالمعتاد على مدار 24 ساعة .

وبين ان عدد المراجعين لاقسام الاسعاف والطوارىء خلال العطلة بلغ اكثر من 49 الف مراجع فيما بلغ عدد الادخالات الى المستشفيات حوالي 2500 والعمليات الجراحية 219 وبلغ عدد جلسات غسل الكلى اكثر من 1400 .

واشار الى ان مستشفى البشير استقبل العدد الاكبر من المراجعين اذ راجع قسم الاسعاف والطوارئ فيه حوالي 7500 مراجع تلاه مستشفى الزرقاء حوالي 4500 ومستشفى الاميرة بسمة في اربد اكثر من 3900 مراجع.

وفي السياق ذاته اشار مدير مديرية الازمات في الوزارة الدكتور علاء الشناق الى ان المديرية فعلت مركز الطوارىء وكان مناوبا على مدى 24 ساعة يوميا طيلة العطلة.

وبين ان اقسام الاسعاف تعاملت مع العديد من الحالات الناتجة عن حوادث السير والسقوط لافتا الى ان عدد المصابين جراء حوادث السير بلغ حوالي 500 .

واوضح ان المديرية لم تبلغ عن حالات ومراجعات غير اعتيادية للمستشفيات مشيرا الى انه راجع اقسام الاسعاف والطوارىء حوالي 20 حالة تشكو من لدغ العقارب في الغالب وكذلك الافاعي فيما كانت غالبية الحالات المراجعة مصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتلبك المعوي خاصة اول ايام العيد اضافة لمراجعات المصابين بالأمراض المزمنة.