الاردن الثاني عربيا بالسمنة

الاصلاح نيوز –
كشفت تقارير حديثة ان الاردنيين يحتلون المرتبة الثانية عربيا بمعدل السمنة.
وبحسب موقع الخليج اون لاين فان الاردنيين يحتلون النسبة الثانية بالسمنة عربيا خلف الكويت ، وقبل السعوديين والمصريين والاماراتيين.
ويحتل الكويتيون المرتبة الاولى بنسبة السمنة ، وبنسبة وصلت 37.9، حيث برر التقرير هذه النسبة بحب الكويتيين للوجبات السريعة .
ثانيا جاء الاردنيون وبنسبة سمنة بلغت 35.5% ، وبررها التقرير بارتفاع نسبة المدخنين وعوامل اخرى .
اما ثالثا فجاء السعوديون وبنسبة سمنة بلغت 35.4 ، حيث يشير التقرير الى ان ثلث النساء السعوديات يعانين من امراض سببها السمنة.
وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 32.0% ، وبرر التقرير ذلك الى شرب المصريين لكميات هائلة من المشروبات الغازية.
خامسا جاءت الامارات وبلغت النسبة 31.7% ، وحسب الموقع فان السبب هو النمط الغربي المسيطر على النظام الغذائي في البلد الخليجي.
ويشير التقرير الى نسبة السمنة في العالم بلغت 13% ، وانها وصلت الى مستويات غير مسبوقة في العالم ، مذكرا انها تسبب بامراض كثيرة كالسكري والضغط وامراض القلب.