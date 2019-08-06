الاردن الثاني عربيا بالسمنة

الاصلاح نيوز –

كشفت تقارير حديثة ان الاردنيين يحتلون المرتبة الثانية عربيا بمعدل السمنة.

وبحسب موقع الخليج اون لاين فان الاردنيين يحتلون النسبة الثانية بالسمنة عربيا خلف الكويت ، وقبل السعوديين والمصريين والاماراتيين.

ويحتل الكويتيون المرتبة الاولى بنسبة السمنة ، وبنسبة وصلت 37.9، حيث برر التقرير هذه النسبة بحب الكويتيين للوجبات السريعة .

ثانيا جاء الاردنيون وبنسبة سمنة بلغت 35.5% ، وبررها التقرير بارتفاع نسبة المدخنين وعوامل اخرى .

اما ثالثا فجاء السعوديون وبنسبة سمنة بلغت 35.4 ، حيث يشير التقرير الى ان ثلث النساء السعوديات يعانين من امراض سببها السمنة.

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 32.0% ، وبرر التقرير ذلك الى شرب المصريين لكميات هائلة من المشروبات الغازية.

خامسا جاءت الامارات وبلغت النسبة 31.7% ، وحسب الموقع فان السبب هو النمط الغربي المسيطر على النظام الغذائي في البلد الخليجي.

ويشير التقرير الى نسبة السمنة في العالم بلغت 13% ، وانها وصلت الى مستويات غير مسبوقة في العالم ، مذكرا انها تسبب بامراض كثيرة كالسكري والضغط وامراض القلب.