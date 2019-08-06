الشوبكي: ترجيح رفع أسعار البنزين 3%

الاصلاح نيوز-

رجح الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي رفع أسعار المحروقات في تسعيرة الثلثين الأخيرين من الشهر الحالي بعد أن ثبتته الحكومة لمدة ١٠ ايام.

وقال الشوبكي في تصريح صحفي إن لجنة تسعير المحروقات قد تقوم بحساب معدل الأسعار لشهرين ماضيين بأثر رجعي ومقارنته بمعدل السعر في شهر آذار الماضي.

وبحسب الشوبكي فان المؤشرات تدل على ان معدل الاسعار في شهري نيسان وأيار الماضيين ارتفعت بمعدل 3% على البنزين 95 وبنزين 90, فيما ارتفعت 1.5% على السولار والكاز ، وبناء على ذلك وعلى الرغم من فرض الضريبة المقطوعة فأنه من المتوقع أن تقوم الحكومة برفع المشتقات الأساسية بواقع 2.5 – 3 قروش على كل لتر بنزين 95 وان ترفع البنزين 90 من 1.5- 2 قرش، والسولار والكاز بواقع قرش واحد لكل لتر .

ومن المقرر ان تجتمع يوم بعد غد الأثنين لجنة تسعير المشتقات النفطية للنظر بالتسعيرة المحلية للمحروقات، وذلك بعد ان ثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت الحكومة قامت برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة وصلت إلى 6% بداية شهر نيسان ليصل سعر البنزين 90 الى(75 قرشا/ لتر) والبنزين 95، الى دينار لكل لتر، والسولار والكاز الى (61 قرشا/لتر).