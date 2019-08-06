وزير العمل يدعو الشباب للالتحاق بخدمة وطن

الاصلاح نيوز-

أكد وزير العمل نضال البطاينة ان برنامج “خدمة وطن” له أهداف سامية تتوائم مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين, المتمثلة بضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية بإعتبارها محور أساسي في التنمية المستدامة.

ولفت البطاينة انه تم تأجيل الدفعة الثانية لتصبح يوم 21/7/2019 , بدلا من منتصف شهر حزيران, ومرد ذلك توجيه اللجنة التنفيذية للبرنامج للتركيز على تشغيل الخريجين, إضافة الى الهدف الاساس والمعلن عنه سابقا, وهو صقل المهارات وزيادة كفايات المنتسبين للبرنامج, من خلال وضع اجراءات تحسينية على البرنامج ومراجعتة بشكل شامل وتقييمه بشكل علمي, وتوجيهه نحو رفع مهارات المتدربين مهنيا, تبعا لإحتياجات سوق العمل الحقيقية, والتوسع والتنوع في البرامج التدريبية في قطاعات ومهن جديدة، بهدف تطوير قدرات الطلاب في عدد من المهارات, وزيادة العائد التدريبي لهم ,لضمان حصول المتدربين على فرص عمل تدريجيا.

وأضاف البطاينة أن إقتصاد الدول العظمى والصناعية, تعتمد بنسبة كبيرة على التدريب المهني, وتأهيل جيل من الشباب قادر على دخول سوق العمل وزيادة الإنتاجية, لافتا أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي, إستنادا الى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية وتوصياتها بضرورة التوجه للتعليم المهني والتقني تماشياً مع اقتصادات الدول المتقدمة.

وقال البطاينة أن برنامج “خدمة وطن” يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأية مهارة أو خبرة مهنة، وأن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين بغية تأهيلهم وتدريبهم لولوج سوق العمل.

واكد البطاينة انه تقرر رفع نسبة مشاركة الإناث في البرنامج ليصبح العدد 1000 مستفيده بدلا من 500 لكل دفعة بهدف بتعزيز التمكين الاقتصادي للمراة وتفعيل مشاركتها التنموية الشاملة والمستدامة ورفع نسبة المشاركة الإقتصادية لها.

واضاف انه نتيجة للإقبال على البرنامج ورغبة الشباب في الإنخراط فيه والإستفادة من مزاياه فقد تقرر توسيع الفئة العمرية لتصبح من (18 – 35) سنة بدلا من (18- 28) عام.

ودعا وزير العمل الشباب الباحثين او المتعطلين عن عمل , او المسجلين بديوان الخدمة المدنية, الإستفادة من هذا البرنامج التدريبي, وان باب التسجيل للإلتحاق بالبرنامج لا زال مفتوحا, وبالإمكان التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي http://www.khedmetwatan.gov.jo

وقال البطاينة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين وتدريب الشباب من خلال التركيز على التعليم المهني بشكل يعزز قدرات ومؤهلات الشباب الاردني, وتوفير برامج تدريب تعمل على جذب إهتمامهم للمهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

ويشار الى ان أن الملتحقين بالبرنامج التدريبي سيتلقون العديد من الحوافز من ضمنها مكافأة شهرية تصل الى 100 دينار، وتأمينهم بوجبات الطعام (خلال مرحل التدريب العسكري فقط) وبدل مواصلات, واللباس العسكري, وتأمين ضد اصابات العمل طيلة مدة التدريب العسكري والمهني, واعطاء اولوية في التجنيد لأفضل (10) خريجين في كل دفعة, وشهادة تدريب من البرنامج وإجازة مزاولة مهنة مجانية مصدقة من مركز الإعتماد وضبط الجودة CAQA, ويعفى من خدمة العلم (للذكور) كل من أنهى متطلبات البرنامج , والتأهيل لدخول سوق العمل مسلح بالكفايات والمهارات المهنية. إضافة إلى إعطاء الأولوية للخريجين للتقدم لبرامج التشغيل التابعة لوزارة العمل, ومنها الإطار الوطني للتمكين والتشغيل واي برامج اخرى تطرحها وزارة العمل بهدف التشغيل.

وكانت وزارة العمل قد دعت الاسبوع الماضي ، في بيان لها جميع المتقدمين والمسجلين لبرنامج خدمة وطن من “الذكور” ضرورة مراجعة أقرب مديرية صحة في المحافظة/اللواء يتوفر بها لجان طبيه لإجراء الفحص الطبي المقرر لاستكمال اجراءات القبول, وحسب بطاقة الاحوال المدنية الصادرة من نفس المحافظة.