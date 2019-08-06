ضبط مواطن يعتدي على شبكة المياه لبيع صهاريج

الاصلاح نيوز-

ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في وزارة المياه والري /سلطة المياه خلال جولة تفتيشية مع موزعي المياه على مناطق الشهابية ووادي الكرك اليوم السبت أحد المواطنين يعتدي على خطوط المياه لتعبئه صهاريج مياه من حصص المواطنين المخصصة للشرب وبيعها لهم كانت سببا رئيسا في وصول المياه ضعيفة لهم خلال الفترة الماضية.

وبينت الوزارة / سلطة المياه أن المواطن كان يقوم بفك الخط وتركيب خط على مضخة وتعبئة الصهاريج طوال الفترة الماضية ويبيع الصهريج (٤)م٣ بسعر (١٣) دينار للطلب الواحد.

وتم إعداد الضبط الخاص وإعادة تصويب الوضع ليتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحويل الأمر للمحكمة المقتضى القانوني.

كما ضبطت الكوادر الفنية مجموعة من المواطنين يقومون بسحب المياه في منطقة وادي الكرك لسقاية الاشجار بطريقة مخالفة دون وجود اشتراك اصلا وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص