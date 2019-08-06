23 قضية سرقة و3 احتيال في العيد

الاصلاح نيوز –

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه خلال عطلة عيد الفطر السعيد نفذت كافة الوحدات والادارات الشرطية المختلفة خطط خاصة كل ضمن نطاق عمله وواجباته لتوفير اقصى درجات الامن والحفاظ على الاموال والممتلكات ومنع الجريمة وضبط الاشخاص المطلوبين والمشبوهين اضافة الى خطط مرورية نفذتها الادارات المرورية المختلفة لتنظيم حركة السير والحفاظ قدر المستطاع على انسيابيتها .

وأضاف الناطق الاعلامي ان ايام العيد شهدت 962 حادث مروري مقارنة ب 1022 حادثا في عيد الفطر العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.9%،وكان عدد الحوادث التي نتج عنها اصابات ووفيات هذا العيد 55 حادثا حيث نتج عن تلك الحوادث 8 وفيات و93 اصابة منها 3 اصابات بليغة ، فيما كانت العيد الماضي 121 حادث نتج عنه اصابات ووفيات بانخفاض قدره 54%

وتلقي مركز القيادة والسيطرة 78937 اتصال نتج عنها 20039 بلاغا جرى التعامل معها من قبل رجال الامن العام في مختلف الوحدات والادارات الشرطية ورجال الدفاع المدني .

وتمكنت ادارة البحث الجنائي من التعامل واكتشاف 27 قضية ضمن اختصاصها النوعي ، ضمنها قضية قتل واحدة القي القبض على مرتكبها ، فيما تم الكشف والقاء القبض على مرتكبي 12 سرقة جنائية و11 سرقة جنحوية وثلاثة اشخاص ارتكبوا ثلاث قضايا احتيال .

وواصل العاملون في ادارة مكافحة المخدرات جهودهم لملاحقة وضبط كافة الجرائم والنشاطات المرتبطة بالاتجار وترويج وتعاطي المواد المخدرة حيث تعاملوا خلال ايام العيد مع 21 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة اضافة الى 181 قضية لتعاطي وحيازة تلك المواد .

واكد الناطق الاعلامي ان قيادات الاقاليم ومديريات الشرطة المختلفة نفذت خلال ايام العيد خطة امنية خاصة للتعامل مع خصوصية هذه الايام ، حيث اشتملت تلك الخطط على توسيع الانتشار الامني وتسيير الدوريات الالية والراجلة في الاماكن العامة والاسواق والاماكن السياحية اضافة الى تنفيذ حملات امنية خاصة لمنع الجريمة وضبط الاشخاص المطلوبين والاسلحة وكل ما يخالف القانون.

مشيرا الى استمرار مديرية الأمن العام في كافة المحافظات في نهجهها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع ومشاركتهم افراحهم واحتفالاتهم ، كما شهدت ايام العيد زيارة مرتبات الأمن العام لذوي زملائهم الشهداء ومن يرقدون على اسرة الشفاء من العاملين والمتقاعدين، ومشاركتهم هذه المناسبة العزيزة.