الأردن لم يتخذ قراره بالمشاركة بقمة البحرين

الاصلاح نيوز-

قال رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان أبو عودة إن الأردن الرسمي لم يتخذ قراره النهائي لغاية هذا اليوم بالمشاركة أو عدمها في مؤتمر البحرين الاقتصادي.

وتابع أبو عودة أن مصلحة الأردن أن يكون مشاركا وعلى الطاولة مباشرة في المؤتمر وبأي صفة رسمية، سواء من الديوان الملكي أو الحكومة أو حتى سفير الأردن في البحرين، فأي غياب عن مؤتمر البحرين سيمس بمصالح الأردن الجوهرية.

وأوضح، أن الأردن قلق من صفقة القرن نظاما وشعبا، ويتشارك في ذلك مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكلمة “صفقة” لا تعني عملا منفردا، بل تحتاج إلى شريك، والشريك الطبيعي هو السلطة الفلسطينية التي ترفض المشروع جملة وتفصيلا، وفقا لقناة الجزيرة.